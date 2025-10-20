Vi söker Psykolog till Psykiatrisk öppenvård Karlstad
Region Värmland / Psykologjobb / Karlstad Visa alla psykologjobb i Karlstad
2025-10-20
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du bidra till framtidens psykiatri? Vi söker nu psykolog till vår öppenvårdsmottagning i Karlstad - en arbetsplats med starkt teamarbete, utvecklingsfokus och möjlighet att påverka.
Din arbetsplats
Psykiatrisk öppenvård Karlstad består idag av tre mottagningar med diagnosinriktning samt en vårdadministativ enhet. Den 10 november gör vi en omorganisation och kommer sedan vara fyra mottagningar med inriktning mot allmänpsykiatri.
På psykiatrisk öppenvård Karlstad arbetar vi med individuella såväl som gruppbaserade insatser. Vi arbeta tillsammans i team runt patienten med psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, psykoterapeuter, vårdadministratörer, skötare och läkare.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetssätt i linje med nationella vård- och insatsprogram samt med vår arbetsmiljö som går hand i hand med patientsäkerheten. Tillsammans har vi en utvecklande och spännande resa framför oss där du kommer att få vara med och påverka utvecklingen av mottagningen utifrån din profession och kunskap. Vi värderar kvalitet och fördjupad kunskap och är måna om att kunna erbjuda vidareutbildning inom relevanta områden.
Du kommer tillsammans med oss inom verksamheten vara delaktig i utformningen av psykologens roll och uppdrag på vår mottagning. Arbetet är flexibelt och självständigt men innebär också en hel del teamarbete.
Vi erbjuder friskvård på arbetstid, flextid och ett konkurrenskraftigt friskvårdsbidrag samt andra förmåner för våra anställda inom Region Värmland.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som psykolog på psykiatrisk öppenvård Karlstad kommer du bland annat att arbeta med neuropsykiatriska utredningar, diagnostiska bedömningar, fördjupad psykologisk bedömning, psykoedukation och psykologisk behandling i grupp eller individuellt.
En del av ditt uppdrag som psykolog hos oss är att bidra med din psykologkompetens på behandlings- och remisskonferenser. I ditt uppdrag ingår metodutveckling och kvalitetssäkring som en del i teamet och i samverkan med andra mottagningar. Om du har behörighet kan det ingå i arbetet att handleda psykologkandidater, psykologassistenter och PTP-psykologer.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad psykolog. Det är meriterande om du har arbetat inom psykiatrisk öppenvård och/eller har specialistutbildning. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och för vårt team. Arbetet är föränderligt och du behöver ha lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och ha ett lösningsfokuserat och positivt förhållningssätt. Du har en god helhetssyn som hjälper dig att se både patientens och verksamhetens behov i det dagliga arbetet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vuxenpsykiatri, Psykiatrisk mottagning Kontakt
Gabriella Lindahl, enhetschef 010-8314787,gabriella.lindahl@regionvarmland.se Jobbnummer
9565239