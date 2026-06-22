Vi söker Psykiatriker till Psykiatripartners i Östergötland
Kry Primärvård AB / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2026-06-22
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Psykiatripartners i Östergötland växer! Är du vår nya kollega?
Då vill vi prata med dig!
Om psykiatripartners, en del av Kry
Vi söker en specialistläkare inom vuxenpsykiatrin till vår öppenvårdsmottagning i Norrköping. Del av arbete kan även ske i Linköping eller på någon av våra BUP-mottagningar vid önskemål.
Psykiatripartners i Östergötland har öppenvårdspsykiatri för vuxna i Norrköping och Linköping. I Mjölby och Motala driver och utvecklar vi den öppenvårdsbaserade Barn-och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården. Detta görs på uppdrag av Region Östergötland. Psykiatripartners är även en del av Kry sedan 2021.
Varför Psykiatripartners, en del av Kry? Vi bygger vår verksamhet på evidensbaserade metoder, kontinuitet och ett genuint engagemang för varje individ. Samtidigt är vi en verksamhet som vill bidra till utvecklingen av psykiatrin. Det innebär att vi kontinuerligt ser över våra arbetssätt, tar tillvara på ny kunskap och prövar nya metoder när det finns stöd för det.
Hos oss får du arbeta i en organisation där klinisk kvalitet står i centrum och där beslut fattas nära verksamheten. Vi värdesätter nytänkande, men aldrig på bekostnad av trygghet eller kvalitet. Du får mandat att påverka arbetssätt, utveckla verksamheten och bidra till hur framtidens psykiatri formas, tillsammans med kollegor som brinner för samma sak.
Vad du faktiskt gör Du påverkar arbetssätt, bidrar till utveckling och är med och formar hur vården bedrivs.
Du utreder, diagnostiserar och behandlar patienter med psykiatriska tillstånd.
Arbetar med både kortare insatser och långsiktiga behandlingskontakter
Samarbetar i multiprofessionella team
Bidrar till utveckling av arbetssätt och vårdkvalitet
Skapar kontinuitet och trygghet i patientrelationer
Karriär och utvecklingsmöjligheter Hos oss är utveckling en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi erbjuder möjligheter att fördjupa din kompetens inom psykiatri, ta större ansvar i teamet eller engagera dig i verksamhetsutveckling. Du kan växa både kliniskt och i ledarskap, och vi uppmuntrar initiativ, specialisering och vidareutbildning inom relevanta områden.
Förmåner och kompetensutveckling - läs mer HÄR
Vad vi förväntar oss av dig
Du tar ansvar och får saker gjorda.
Du trivs i förändring och ser det som kul.
Du levererar vård med hög kvalitet och sätter patienten först.
Praktiskt
Start: September 2026, när det passar oss båda. Omfattning: heltid Arbetstid: dagtid 8–16.30
Är du redo?
Skicka din ansökan senast 30/9-2026. Kontakta Anna Änge på [anna.anges@kry.se
] för mer info.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ta hand om dig ❤ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904735-2064787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9973602