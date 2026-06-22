Vi söker Projektledare och specialister inom IT-Management
Chas Visual Management AB / Datajobb / Nacka Visa alla datajobb i Nacka
2026-06-22
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Tycker du att det är viktigt att jobba på ett företag som har högt ställda värderingar? Ett bolag där entreprenörskap och samhällsnytta går hand i hand. På Chas vill vi inte enbart satsa på att ge våra konsulter högsta möjliga kompetens och de allra bästa uppdragen. Vi vill också ge tillbaka till samhället.
På Chas har vi individen i fokus och vill förverkliga konsultens potential genom att få dem att utvecklas och bredda sin kompetens. Vi arbetar med många häftiga företag inom olika branscher. Några exempel är DICE, Rovio, Spotify, Forskningsgrupper och Retailföretag. Det finns alltid något för alla. Chas har, tack vare vunna ramavtal, många kunder inom den offentliga sektorn som efterfrågar kompetens inom IT-management, Krav-och testledning och förvaltning.
Chas är ett företag som verkligen satsar på CSR-arbete, inte bara skickar pengar till välgörenhet helt utan uppföljning. Vi har haft projekt där flera av våra konsulter åkt ner till Laos för att bygga upp en mikroekonomi mitt ute i djungeln och hjälpt organisationer med sina hemsidor. Vi har hållit utvecklingskurser i socialt utsatta områden och delat ut mat till hemlösa. Vill du också vara med och påverka samhället och kanske har ett eget CSR-projekt du brinner för? Hos oss har du de möjligheterna. Det är vårt sätt att förbättra samhället.
Tillsammans här på företaget delar vi många erfarenheter, värderingar, förmåner och intressen. Det är vi tillsammans som utgör Chas och att vara en Chassare innebär att du blir en del av vår familj!
Som person ser vi att du är nyfiken med hjärtat på rätt plats som vill bli del av Chas-familjen. Du är en person som brinner för det du jobbar med, engagerad, vill utvecklas och anta utmaningar. Delar du våra värderingar och vill vara med och påverka ser vi gärna att du söker dig till oss.
OM JOBBET
Chas Consulting söker fler specialister inom projektledning, produktägarskap, kravhantering och -analys, testledning inom IT, förvaltningsledare och IT-affärsanalytiker. Vi söker dig som har mer än 10 års erfarenhet inom IT Management-roller. Du har relevant högskole-/universitetsexamen inom IT, gärna civilingenjör. Kanske har du systemutvecklarbakgrund som skapat en god förståelse för hur IT-system utvecklas och förvaltas. Vi ser gärna att du har flertalet lyckade projekt bakom dig och har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och/eller storbolag. Gärna erfarenhet och certifieringar inom SAFe, Scrum, Prince2, PMP, PM3, ITIL eller liknande.
OM OSS
Chas har utsetts till Europas bästa arbetsgivare av European Business Awards som arrangerar Europas största företagstävling. Bland annat för vårt demokratiska arbetssätt med möjlighet till inflytande för medarbetarna samt vårt sätt att arbeta med förmåner och personlig karriärutveckling. Chas har också utsetts till Årets Entreprenör i Europa av European Business Awards för hur vi med det etablerade bolagets trygga stabilitet arbetar med driv, innovativt tänkande och entusiasm som hos ett start up-företag. Resultatet är att vi bedriver ett omfattande CSR-arbete, har startat upp en YH-skola som utbildar nya fullstackutvecklare och har ett produktbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chas visual management AB
(org.nr 556726-4758), http://www.chas.se
Stubbsundsvägen 11 (visa karta
)
131 41 NACKA Arbetsplats
Chas Visual Management AB Kontakt
Konsultchef
Nellie Svensson nellie.svensson@chas.se 0735229324 Jobbnummer
9972185