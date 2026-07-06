Vi söker projektledare för "Alla röster tillsammans"
Youth 2030 Movement / Behandlingsassistentjobb / Borås Visa alla behandlingsassistentjobb i Borås
2026-07-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Youth 2030 Movement i Borås
, Göteborg
, Säffle
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill få saker att hända så att unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) får en självklar plats i demokratin.
Vi ser att du är driven, strukturerad och kan både leda projektets vardag och inspirera andra att vara med och flytta fram ungas position i samhället. Du vill överlag ta en nyckelroll i vårt lilla och snabba team, och vara med under vår resa att göra största möjliga skillnad innan föreningen avvecklas år 2030.
Alla röster tillsammans är ett treårigt Arvsfondsprojekt som nu går in i sitt andra år. Projektet syftar till att stärka ungas inflytande och inkludering i demokratin – med särskilt fokus på unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Projektet bygger vidare på tidigare testade metoder och fokuserar på att tillsammans med unga utveckla, sprida och förankra inkluderande arbetssätt som stärker kommuners förmåga att arbeta med ungas demokratiska inflytande. En del av projektet handlar också om att lyfta ungas röster och erfarenheter i samhällsdebatten.
Projektet genomförs i partnerskap med Ung i FUB och flera kommuner.
Youth 2030 Movement är en ideell förening som samlar demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna.
Vi söker en projektledare som kan omsätta mål och idéer till konkret handling, skapa engagemang och få människor att tillsammans ta steg framåt. Du ser dig i första hand som en del av teamet på Youth 2030 Movement med en gemensam agenda och i andra hand som mer specifikt ansvarig för ett av våra flaggskeppsprojekt och leveranserna som är förknippade med det.
Som projektledare håller du ihop projektets helhet och ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och rapportering. Du håller ihop projektets olika delar, samarbeten och processer och säkerställer att arbetet drivs framåt med kvalitet och struktur.
Du arbetar nära unga deltagare, kommuner och projektets samarbetspartners samt samordnar arbetet tillsammans med ett team av kollegor som ansvarar för att engagera unga, utveckla metoder och stötta kommunikationen kring projektet.
Rollen kräver att du kan växla mellan långsiktigt förändringsarbete och operativt genomförande. Du bär ett starkt självledarskap och håller ihop flera uppgifter självständigt, samtidigt som du översätter organisationens övergripande strategi och mål till konkret handling i projektet. Du representerar också projektet utåt och bidrar till att skapa engagemang för ett mer inkluderande demokratiarbete.
En del av jobbet handlar om att planera och genomföra aktiviteter tillsammans med unga, som demokratiläger och resor till arenor där ungas röster behöver höras. Det kan också innebära att stötta framtagandet av en påverkansfilm, rapportera till Arvsfonden, coacha kommuner i deras implementeringsarbete eller planera hur projektets lärdomar bäst kan spridas genom konferenser och nätverk.
Du behöver kunna resa regelbundet inom Sverige, särskilt inom Västra Götaland. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Huvudsakliga ansvarsområden
Projektledning och genomförande: Du samordnar projektets helhet, sätter riktning och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp projektet i linje med uppsatta mål. Du säkerställer struktur, kvalitet och tydlighet samt ansvarar för budgetuppföljning, dokumentation och rapportering enligt Arvsfondens riktlinjer. Du leder vissa aktiviteter tillsammans med unga, samordnar lokala insatser och ser till att saker faktiskt händer.
Relationsbyggande och samverkan: Du bygger långsiktiga relationer med kommuner, samarbetspartners och andra nyckelaktörer. Du skapar förutsättningar för samverkan, leder och samordnar projektets olika grupper och får olika aktörer att arbeta mot gemensamma mål.
Spridning och förändring: Du skapar förutsättningar för att projektets arbetssätt kan implementeras i fler kommuner, sprider projektets resultat och lärdomar samt arbetar för att arbetssätten blir en del av långsiktiga strukturer.
Extern representation och påverkan: Du representerar projektet i möten, nätverk och publika sammanhang och bidrar till att skapa engagemang och förståelse för ungas inflytande och inkludering.
Analys och lärande: Du följer upp, analyserar och synliggör vad vi lärt oss samt säkerställer att erfarenheter och resultat dokumenteras och kan användas vidare
Vi söker dig som har följande kvalifikationer med dig in i rollen:
Dokumenterad erfarenhet av att leda, planera, genomföra, följa upp och rapportera komplext projekt inom civilsamhället, offentlig sektor eller annan relevant kontext, inklusive ekonomisk uppföljning.
Erfarenhet av att driva utvecklings- eller förändringsarbete och skapa engagemang hos olika aktörer.
Erfarenhet av samverkan med kommuner, myndigheter eller andra aktörer i offentlig sektor
Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
Vana att arbeta med unga i olika sammanhang, gärna genom medskapande arbetssätt.
Erfarenhet av att arbeta inkluderande, med ett rättighetsbaserat och normmedvetet förhållningssätt.
Kan bära en hög grad av självledarskap, med förmåga att planera och driva arbete självständigt och vid behov bidra i flera olika projekt samtidigt.
Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Det är en fördel om du också har:
Erfarenhet av att leda spridningsinsatser eller implementera arbetssätt i flera organisationer.
Erfarenhet av arbete med unga med olika funktionsvariationer, särskilt unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF), eller erfarenhet från funkisrörelsen.
Erfarenhet av att leda samverkansprojekt med flera parter och olika logiker.
Läs annonsen i sin kompletta utformning via ansökningslänken innan du ansöker.
Omfattning: Heltid, visstidsanställning fram till 30 juni 2028
Förmåner: Vi har ett löneläge anpassat för ideell sektor, vi erbjuder målstyrd arbetstid, 30 semesterdagar, 3500kr per år i friskvårdsbidrag med mera.
Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg eller annan ort i Västra Götaland, med resor inom Sverige
Facklig kontaktperson: Jêran Rostam, Unionen, nås via jeran@youth2030.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Youth 2030 Movement
, http://www.youth2030.se Jobbnummer
9994647