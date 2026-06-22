Vi söker Produktionspersonal till Ulricehamn!
Nr.1 Personalpartner AB / Montörsjobb / Borås Visa alla montörsjobb i Borås
2026-06-22
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, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker Produktionspersonal som vill arbeta hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Ulricehamn.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team och arbetsuppgifterna kan variera. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att hänga upp och plocka av metalldetaljer på en produktionslina, men även enklare montering, packning och avsyning förekommer. Eftersom arbetet stundtals kan vara tungt är det en fördel om du inte har något emot fysiskt arbete.
Tjänsten är på heltid med start i augusti, arbetstiderna är varierande och du behöver kunna arbeta skift.
Placeringsort: Ulricehamn
Bakgrund och personliga egenskaper
Det är önskvärt om du har arbetat inom industrin sedan tidigare, men det är inte ett krav. Huvudsaken är att du har motivationen och viljan att lära dig. Körkort och tillgång till bil är ett krav om du inte bor i Ulricehamn, eftersom kollektivtrafiken inte stämmer överens med arbetstiderna.
Du som söker är noggrann och kan hålla ett högt tempo när du arbetar. Du har hög arbetsmoral och är positivt inställd till arbete. Vidare gillar du att jobba i team och bidrar med god stämning till arbetsplatsen. Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Eric Lundgren eric@firstpersonal.se Jobbnummer
9972665