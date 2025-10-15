Vi söker produktionspersonal till Jönssons Lackering i Växjö
Jönssons Lackering Sörby AB har varit verksam i Växjö sedan 1993
med inriktning mot framförallt lackeringsindustrin.
På senare tid har verksamheten breddats och fokus ligger främst idag på gjutning av balkongplattor som levereras och monteras världen över åt Balco AB.
Företaget finns beläget ca 1mil Söder om Växjö (Riksväg 23 mot Malmö) och består idag av grundarna Ola Jönsson och Anders Jönsson med anställda.
Besök gärna vår hemsida: https://jonssonslackering.se/#home
Vår kund Jönssons Lackering befinner sig i ett spännande och expansivt skede och söker just nu efter produktionspersonal. Arbetsuppgifterna kommer vara varierande och främst bestå av gjutning av balkongplattor. Längre fram kan det även förekomma lackering, blästring samt andra vanligt förekommande uppgifter inom industrin.
Tjänsten är långsiktig och påbörjas som en hyrrekrytering via Montico där rätt person kan komma att erbjudas anställning direkt hos Jönssons Lackering efter en tids inhyrning. Arbetstiderna är förlagda under dagtid från 07:00 - 16:15 mellan måndag - fredag.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi söker dig som
Vi söker dig som har någon form av industrierfarenhet sedan tidigare och vill utvecklas tillsammans med ett mindre familjeägt företag. Som person är du anpassningsbar, stresstålig, kvalitetsmedveten och gillar att ha många bollar i luften.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Truck- och traverskort är meriterande.
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
