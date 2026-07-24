Vi söker Produktionsmedarbetare till VS Production
Nr. 2 personalpartner AB / Svetsarjobb / Varberg Visa alla svetsarjobb i Varberg
2026-07-24
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, Halmstad
, Svenljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi på VS Production är ett familjeägt företag med hjärtat i Varberg och världen som arbetsfält. I vår fabrik tillverkar vi skyltar och märkning i material som plast, trä, aluminium, corten, mässing, koppar, stål mm. Våra produkter hittar du överallt – i hissar, hotell, fastigheter – och vi är marknadsledande inom hissindustrin med leveranser till över 25 länder. För att läsa mer om oss på VS Production, besök gärna vår hemsida https://www.vsproduction.se/ Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare hos VS Production blir du en viktig del av tillverkningen av kundanpassade skylt - och märkningslösningar. Arbetet präglas av variation då produktionen till stor del består av unika kundbeställningar där kvalitet och noggrannhet står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta arbete med kantpressning och TIG-svetsning, men även andra vanligt förekommande arbetsmoment inom produktion och bearbetning av metall kan förekomma. Du arbetar med moderna maskiner och utrustning tillsammans med erfarna kollegor i en verksamhet där samarbete och laganda är en självklar del av vardagen.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av kantpressning och TIG-svetsning samt är van att arbeta med höga krav på kvalitet och precision. Du har ett tekniskt intresse och trivs i en produktionsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Du har ett öga för detaljer och strävar alltid efter att leverera ett resultat av hög kvalitet. Vidare är du en lagspelare som bidrar med en positiv inställning och som uppskattar att samarbeta med dina kollegor för att nå gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker därför dig som har rätt inställning, är lösningsorienterad och vill vara med och bidra till den goda gemenskap som kännetecknar VS Production. Du är flexibel, tar egna initiativ och har en vilja att fortsätta utvecklas i din yrkesroll.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr. 2 personalpartner AB
(org.nr 556737-8368), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Härdgatan 7 (visa karta
)
432 32 VARBERG Arbetsplats
VS Production Kontakt
Nicklas Karlsson nicklas@firstpersonal.se Jobbnummer
10011077