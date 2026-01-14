Vi söker Produktionsmedarbetare till vår samarbetspartner i Borlänge
2026-01-14
Vi söker nu engagerade Produktionsmedarbetare som kommer att ansvara för montering och produktion av produkter och föremål inom träindustrin. Detta är en perfekt roll för dig som trivs med fysiskt arbete och som tycker om att arbeta med händerna.
Låter det intressant? Då ska du läsa vidare om tjänsten.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är placerad i Borlänge hos en av våra samarbetspartners. Dina primära arbetsuppgifter kommer bestå av att mäta, kapa och snickra ihop delar och komponenter för att bygga produkter enligt ritningar och instruktioner.
Du förväntas följa säkerhets- och kvalitetsföreskrifter för att garantera ett säkert och pålitligt slutresultat. I tjänsten kommer du att arbeta både självständigt och i team för att uppnå uppsatta mål och deadlines. Du kommer att arbeta dagtid, vardagar 7-16.
DIN PROFIL
För att bli lyckosam i den här rollen ser vi att du är engagerad, initiativtagande och målinriktad. Du är noggrann, strukturerad och drivs av att göra ett bra jobb. Du tycker om att arbeta fysiskt och räds inte av att arbetet kan bli enformigt och monotont. Truck- och traversbehörigheter är starkt meriterande precis som tidigare erfarenhet och kunskap inom ritningsläsning. Ange gärna dina behörigheter i din ansökan.
VI ERBJUDER DIG
Du kommer att vara anställd som konsult hos oss på HR Dalarna och vara uthyrd till vår samarbetspartner under uppdragsperioden. Om du lyckas väl i ditt arbete och trivs på din arbetsplats finns det goda förutsättningar för att gå över som anställd direkt hos vår samarbetspartner vid uppdragsperiodens slut.
För oss på HR Dalarna är det viktigt att du känner dig stolt över det företag som får din tid och ditt engagemang, och att du gillar dina arbetsuppgifter och tycker att det är roligt och trivsamt att vara tillsammans med vår samarbetspartner på dagarna!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför att du med fördel skickar in din ansökan redan idag!
HR Dalarna är ett auktoriserad HR-partner som garanterar våra konsulter trygga anställningar. Vi jobbar för och tillsammans med organisationer som likt oss är övertygade om att kompetenta och välmående medarbetare är avgörande för lönsamhet och framgång.
Genom våra moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området skapar vi förutsättningar för företag och organisationer att uppnå sina mål. Med vår samlade erfarenhet och vår kompetens är det mesta möjligt. Vi är det genuina, enkla och personliga företaget som har stark lokal förankring och verkar i och för hela Dalarnas utveckling.
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500), http://www.hrdalarna.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Konsultchef
Helene Söderlund helene@hrdalarna.se Jobbnummer
9683832