Vi söker produktionsmedarbetare till uppdrag utanför Kävlinge
Vi söker engagerade produktionsmedarbetare till vår storkund i Kävlinge som arbetar inom livsmedelsbranschen. Här får du möjlighet att delta i hela produktionskedjan och utveckla dina färdigheter inom olika arbetsområden.
Arbetet består bland annat av paketering och hantering av livsmedelsprodukter i kyllager (3-8 grader) och innebär både dag- och kvällspass alla veckans dagar. Därför är flexibilitet och tillgänglighet, även under helger, en viktig del av rollen. Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som trivs med ett aktivt tempo.Dina arbetsuppgifter
Hacka, skölja och packa sallad & grönsaker
Påfyllning av varor
Kvalitetskontroll av produkter
Sortering och enklare städning
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är positiv, nyfiken och flexibel. Som konsult hos Boxflow är det viktigt att du är prestigelös och gärna hugger i där det behövs. Arbetet kan innebära tunga lyft och högt tempo, därför krävs god fysik. Erfarenhet från produktion är meriterande, men din inställning och vilja att prestera är det viktigaste.
Du som söker behöver uppfylla följande krav, Goda kunskaper i engelska Körkort och tillgång till bil Tidigare erfarenhet från produktion och lager Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7089052-1800826". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9697022