Vi söker produktionsmedarbetare till livsmedelsindustri - Göteborg
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Göteborg
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Produktionsmedarbetare till väletablerat företag inom köttindustrin
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, laganda och utveckling står i fokus? Nu söker vi produktionsmedarbetare till ett väletablerat företag inom köttindustrin som levererar högkvalitativa produkter till restauranger, hotell och storkök över hela Sverige.Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Vår kund är ett välrenommerat företag med lång erfarenhet inom köttproduktion och foodservice. Med egen produktionsanläggning och ett starkt fokus på kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet har företaget byggt upp ett gott rykte som en pålitlig partner till restauranger, hotell och storkök.
Produktionen omfattar förädling och paketering av färska köttprodukter där höga krav ställs på kvalitet, hygien och livsmedelssäkerhet. Verksamheten präglas av korta beslutsvägar, ett nära samarbete mellan kollegor och en vilja att ständigt utvecklas för att möta kundernas behov.Om tjänsten
Som produktionsmedarbetare blir du en viktig del av den dagliga produktionen. Du arbetar med hantering, förädling, paketering och kvalitetskontroll av köttprodukter i en produktionsmiljö där noggrannhet och kvalitet alltid är högsta prioritet.
Produktionen styrs av prognoser och kundorder, vilket innebär att tempot stundtals är högt och att verksamheten snabbt behöver kunna anpassa sig efter förändrade behov. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till ett effektivt produktionsflöde och säkerställer att kunderna får sina leveranser i rätt tid.
Vi söker dig som
Är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Trivs i en mindre organisation där samarbete och laganda är en självklar del av vardagen.
Har ett prestigelöst arbetssätt och hjälper gärna till där behov finns.
Är flexibel och ser förändringar som en möjlighet till utveckling.
Trivs i en verksamhet som befinner sig på en spännande utvecklingsresa.
Vill vara delaktig och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Flytande svenska i tal och skrift.
Har erfarenhet från livsmedelsindustrin eller annan livsmedelsproduktion, vilket är meriterande men inget krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att leverera ett arbete av hög kvalitet. Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en god arbetsmiljö genom ett öppet, respektfullt och kommunikativt arbetssätt.
Du är lyhörd, lösningsorienterad och har förståelse för vikten av att alla arbetar mot samma mål. När tempot ökar behåller du fokus, arbetar strukturerat och hjälper gärna dina kollegor för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.Övrig information
Arbetet är fysiskt och innebär att du står och rör dig under stora delar av arbetsdagen. Därför ser vi att du har en god fysisk förmåga och trivs med ett praktiskt arbete i ett högt tempo.
Plats: Mölnlycke
Arbetstid: Dagtid
Lön: GFL
Start: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
För denna rollen börjar man som konsult via Processbemanning med målet att i framtiden bli anställd av vår kund.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne och Västra Götaland. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063549-2099972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
10002201