Vi söker produktionsmedarbetare för deltid i Norrköping
Pokayoke AB / Maskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinoperatörsjobb i Norrköping
2026-02-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi produktionsmedarbetare för deltid med god truckerfarenhet till vår kund i Norrköping. Har du god körvana av motviktstruck och tidigare arbetat som maskinoperatör? Läs vidare!Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vi söker nu studenter alternativt personer med annat arbete som har utrymme för att jobba extra. Kravet är att du har en annan huvudsaklig sysselsättning vilket måste styrkas med ett giltigt och pågående intyg.
Vi vill gärna komma i kontakt med personer med god erfarenhet av industri och maskinlära. För oss är det viktigaste att du har ett tekniskt intresse, problemlösningsförmåga och erfarenhet av motvikts truck. Arbetet gynnas av ett stort engagemang och viljan att lära sig, utvecklas och bidra till teamet är främst avgörande för framgång.
Efterfrågan varierar mellan dag och kvällstid och vi söker dig som kan arbeta på kort varsel, behovet är omgående och fortsätter löpande på lång sikt.Arbetsuppgifter
• Övervaka och styra maskiner för att säkerställa att de fungerar effektivt och enligt rutiner
• Köra motviktstruck inne i produktion
• Utföra rutinkontroller samt underhåll av maskiner/utrustning
• Rapportera avvikelser och tekniska problem
• Byta ut material och förse maskiner med nödvändiga resurser
Krav för tjänsten:
• Kort för motvikstruck samt erfarenhet
• Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Kunna jobba minst 3 dagar i veckan
God kommunikationsförmåga är viktig för att effektivt rapportera avvikelser och samarbeta med kollegor och chefer. Dessutom bör du vara flexibel och kunna anpassa dig snabbt till förändringar i produktionen eller nya arbetsuppgifter.
Vad vi söker
För att trivas i rollen tror vi att du gillar att arbeta praktiskt och att ha ordning och reda. Du är också en problemlösare som har förmågan att tänka nytt och ta egna initiativ. Vi jobbar i tätt samarbete på anläggningen så du bör vara en lagspelare som kan arbeta med många olika saker för att underlätta i det dagliga arbetet. Du ska även vara trygg i att arbeta självständigt.
Tillsättning kan komma att ske löpande - Varmt välkommen med din ansökan!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1011". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Evelina Silverstig es@pokayoke.se Jobbnummer
9745473