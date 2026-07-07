Vi söker produktionsmedarbetare!
NearYou Sverige AB / Processoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla processoperatörsjobb i Vetlanda
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Vetlanda
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker dig som har en stark vilja att lära och utvecklas inom yrket. Du har gärna tidigare erfarenhet från industriarbete och trivs i en miljö där noggrannhet, ansvar och samarbete står i fokus.
Som produktionsmedarbetare hos våra kunder arbetar du tillsammans med dina kollegor för att säkerställa ett effektivt och stabilt produktionsflöde. Vi ser därför att du har en positiv inställning, ett naturligt driv och en god arbetsmoral. Du är flexibel och känner dig lika bekväm med att arbeta självständigt som i team.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tidigare erfarenhet från industrin är meriterande, liksom maskinvana.
Har du truckkort och erfarenhet av truckkörning är det ett extra plus.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en positiv inställning och ett starkt driv
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Är noggrann och ansvarstagande
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har B-körkort
• Erfarenhet inom tillverkningsindustri
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Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag. Vänligen notera att vi inte behandlar ansökningar som skickas via mejl.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
9995540