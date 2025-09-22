Vi söker produktionsmedarbetare!
Vill du vara med i en spännande och utvecklande vardag? Flera av våra kunder inom tillverkning- och processindustrin vill nu satsa på duktiga produktionsmedarbetare till olika avdelningar.
Tjänstebeskrivning
Gillar du kapning, CNC eller montering är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss!Kvalifikationer
Som produktionsmedarbetare hos våra kunder är det din uppgift att tillsammans med dina kollegor hålla igång flödet i produktionen. Därför ser vi gärna att du som söker har en positiv inställning och ett naturligt driv. Du ska vara pigg och glad och känna att enskilt arbete faller sig lika naturligt som arbete i grupp.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper men har du tidigare erfarenheter av industriarbete är det alltid en merit. Meriterande är även om du har maskinvana samt truckkort och truckvana, dock inget krav då utbildning kan ske på plats om det blir aktuellt.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
