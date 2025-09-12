Vi söker produktionsmedarbetade till Dagab i Bålsta
Vi söker nu studenter eller deltidsarbetare för extrajobb. Vi ser gärna att du kan jobba heltid 3-4 pass per vecka och heltid över sommaren. Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Just nu är Dagab i en väldigt spännande fas där organisationen och människorna bygger upp verksamheten. Som produktionsmedarbetare hos Dagab kommer du säkerställa att dagligvaror kommer ut i tid och med förväntad kvalitet till våra butiker runt om i landet. Logistikcenter Bålsta är uppdelat i tre huvudsakliga temperaturzoner torrt, kylt samt frys. Som produktionsmedarbetare är arbetet till större del semi-automatiskt plock där man kommer att rotera mellan dom samtliga temperaturzonerna. Inledningsvis kommer arbetet att förläggas från söndag till fredag och du förväntas kunna utföra arbete under dagtid, kvällstid och natt. Därför krävs det av dig som individ att du är flexibel och uppskattar förändring. Då lagret ligger en bit ifrån närmsta hållplats ser vi gärna att du har bil och körkort.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• plock och pack
• truckkörning
Vem är du?
För att lyckas i rollen så ser vi att du är en person som gillar att utvecklas i ditt enskilda arbete samt som en del av ett team, och gör det med en positiv inställning. Jobbet kräver en stor del fysiskt arbete och vi ser därför ett stort plus på att man har den erfarenheten samt förstår vikten av ett bra ergonomiskt arbetssätt. Vidare bör man känna sig bekväm vid att jobba både mot anläggningens målstyrning såväl som de individuella målen.
Erfarenhet och kunskaper
• Du ska ha fyllt 18 år
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Önskvärt med intresse för IT och teknik
• Truckkort är meriterande, men inget krav.
Bra att veta är att Dagab har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss är också mångfalden det som gör oss till en attraktiv arbetsplats. Eftersom vi och Dagab värnar extra mycket om goda arbetsmiljöförhållanden utför vi slumpvisa drogtester på arbetsplatsen och tillämpar också drogtester i samband med rekryteringen.
Om verksamheten
Vi på Dagab driver och utvecklar Axfoodkoncernens sortiment och ansvarar för hela varuflödet med lager och transporter. Det är vi som ser till att bra mat och varor kommer ut till bland annat Willys, Hemköp och Axfoods övriga butikskedjor, men också till externa företagskunder samt e-handeln.
Vår vision är att varje dag leverera Sveriges mest hållbara, prisvärda och moderna kunderbjudande inom mat. Till en sisådär 10 miljoner människor.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ifall du blir aktuell för nästa steg i rekryteringsprocessen så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 10-15 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen.
Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
