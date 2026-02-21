Vi söker produktionsledare till kund i Linköping
2026-02-21
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en produktionsledare till vår kund i Linköping som erbjuder blästring och lackering av hög kvalitet. Företaget är specialiserat på både våt- och pulverlackering och kombinerar modern teknik med traditionellt hantverk för att leverera hållbara och noggrant utförda resultat. Verksamheten präglas av gedigen kunskap, lång erfarenhet och arbete med detaljer som ställer höga krav på kvalitet, precision och materialkännedom.
Som produktionsledare har du en central roll i produktionen. Du ansvarar för att det dagliga arbetet flyter på effektivt och säkert, samtidigt som du leder och stöttar teamet i det dagliga arbetet. Rollen är operativ och innebär ett nära samarbete med både medarbetare och andra funktioner i verksamheten.
Arbetsuppgifter som kan förekomma:
• Leda, planera och fördela det dagliga produktionsarbetet
• Säkerställa att kvalitet, leveranstider och produktionsmål uppnås
• Stötta och coacha medarbetare
• Kundkontakt
Arbetstiderna är förlagda på dagtid, måndag-fredag. Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från produktionsmiljö, gärna i en ledande eller samordnande roll, och som är van att ta ansvar och fatta beslut i det dagliga arbetet. Du trivs i en operativ roll nära produktionen där du får kombinera struktur och planering med ett praktiskt engagemang i verksamheten.
Som person är du tydlig, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du klarar av att hantera flera uppgifter parallellt och behålla överblicken även när tempot är högt. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Som ledare är du trygg, lösningsorienterad och motiveras av att skapa ordning, kvalitet och goda arbetsflöden. Du har ett naturligt driv, är prestigelös och inte rädd för att själv kavla upp ärmarna när situationen kräver det.
Låter detta som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689)
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com
