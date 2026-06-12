Vi söker Produktionschef till vår kund i Järfälla!
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Järfälla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Järfälla
2026-06-12
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Är du en erfaren och engagerande ledare? Gillar du utmaningar och vill vara med på en förändringsresa? Vi på OnePartnerGroup söker nu en Produktionschef till vår kund i norra Stockholm.
Om jobbet
Som Produktionschef har du det övergripande ansvaret för den operativa driften under natten. Du leder verksamheten genom förändring, skapar struktur i en tempofylld miljö och säkerställer att produktionen når uppsatta mål. Uppdraget innefattar ett helhetsansvar för resultat, personal och arbetsmiljö för cirka 30 medarbetare, där fokus ligger på att säkerställa att både kvalitets- och arbetsmiljömål efterlevs. Du arbetar i nära samarbete med produktionsledare och har en viktig roll i att utveckla arbetssätt. Uppdraget är en interim tjänst på heltid med start omgående tom december.
Vad du kommer att göra
Leda, samordna och följa upp spridningsavdelningen arbete enligt våra mål.
Ha resultat-, personal- och arbetsmiljöansvar för ca 30 medarbetare.
Se till att kvalitets- samt arbetsmiljömål efterlevs.
Coacha, utmana och utveckla medarbetare att våga arbeta enligt nya arbetssätt.
Samarbeta och samverka med fackliga representanter.
Utveckla verksamheten genom ett närvarande, tydligt och kommunikativt ledarskap.
Vem du är
Intresserad av människor: Förmåga att engagera och motivera dina medarbetare.
Mål- & resultatinriktad: Med ett tydligt mål blir resan enklare.
Kommunikativ: Tydlighet och inkludering gör dig till en inspirerande ledare.
Ansvarstagande: Du tar ägarskap och bidrar till ständig förbättring.
Engagerad: Du skapar samsyn och involverar medarbetare kring vision och värderingar.
Trygg i chefsrollen med god struktur, helhetssyn och förmåga att driva arbetet framåt.
Vad du tar med dig
Gedigen chefs- och ledarerfarenhet, gärna från att leda i förändring exempelvis genomfört förändring av arbetssätt och processer.
Erfarenhet av nattarbete och i produktionsmiljö eller inom industri.
Gymnasieexamen eller motsvarande, meriterande med högre utbildning.
Erfarenhet av affärsstödsystem exempelvis tidrapporteringssystem och goda kunskaper i Officepaketet.
Goda kunskaper om schemaläggning i Medvind är meriterande.
Svenska i tal och skrift.
B-körkort.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med
Ioanna Papadopoulou på Ioanna.papadopoulou@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju.. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/
175 62 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Kund- och konsultansvarig
Ioanna Papadopoulou ioanna.papadopoulou@onepartnergroup.se +46734248977 Jobbnummer
9962263