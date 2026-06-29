Vi söker processoperatörer till Fresenius Kabi i Brunna!
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb / Upplands-Bro Visa alla maskinoperatörsjobb i Upplands-Bro
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vill du arbeta inom produktion hos ett världsledande företag inom läkemedel?
Vi söker nu strukturerade, ansvarsfulla och kvalitetsmedvetna personer till ett givande arbete där du gör skillnad!
För rätt person med rätt inställning finns det mycket goda möjligheter för en otroligt spännande karriär inom företaget i framtiden!
Arbetsuppgifter Arbetstid: 2-skift
Plats: Brunna
Omfattning: Heltid
Här jobbar du och alla dina kollegor varje dag tillsammans för att göra skillnad, på riktigt. Som operatör hos vår kund kommer du vara en mycket viktig del i produktionen. Tjänsten som processoperatör genomsyras av ett noggrant, effektivt och mycket kvalitetsmedvetet arbetssätt och självklart en ren och trivsam arbetsmiljö.
Vem är du? Vi har inga krav på att du tidigare arbetat inom processindustri eller som processoperatör men du måste inneha följande:
– Gymnasial utbildning.
– Bra svenska och engelska i tal och skrift.
– Möjlighet att arbeta 2-skift.
Det viktigaste är ditt driv och ditt intresse för att nå högsta kvalitet och produktionsprocessen i stort.
Låter detta något som passar in på dig? Tveka då inte med att skicka in din ansökan redan idag!
Intervjuer och urval sker löpande!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985929-2075413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
9983328