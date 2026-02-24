Vi söker präst med konfirmand och ungdomsfokus
2026-02-24
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Hudiksvallsbygdens församling söker komminister
• med hjärta för gudstjänst, unga och framtidens kyrka
Hudiksvallsbygdens församling söker en engagerad och relationsskapande präst som vill vara med och forma och utveckla vårt arbete med konfirmander och unga ledare där läger är en viktig del av det arbetet. Här finns en stor och levande konfirmandverksamhet med många deltagare och ett starkt gäng unga ledare. Vi söker dig som trivs i mötet med människor, oavsett ålder, och som vill bidra till ett arbetslag som vill erbjuda växtplatser för tro och relation i församlingen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som komminister hos oss kommer du att:
leda och utveckla konfirmandarbetet tillsammans med övriga i konfirmandteamet
utbilda, stötta och följa våra unga konfirmandledare
tjänstgöra i gudstjänster, mässor och kyrkliga handlingar
erbjuda själavård och andlig vägledning
delta i församlingens övriga verksamhet och gemensamma uppdrag
eventuellt ha arbetsledande ansvar, beroende på erfarenhet och intresse
Vi söker dig som är
prästvigd i Svenska kyrkan
trygg i din roll och i kyrkans tro, tradition och uppdrag
har lätt för att bygga relationer med unga och vuxna
kreativ, nyfiken och gärna bidrar med nya idéer
samarbetsinriktad och prestigelös i ett arbetslag med flera professioner
stabil, lyhörd och ansvarstagande
Erfarenhet av arbete med unga, konfirmander eller ledarutbildning är meriterande.
Vi erbjuder
en aktiv och engagerad församling med bred verksamhet
möjlighet att vara med och utveckla en stor konfirmandverksamhet
ett kompetent och stödjande arbetslag
möjlighet till arbetsledning kan komma i fråga, för den som önskar och har rätt profil
naturnära och stadsnära miljöer i och runt Hudiksvall, med goda kommunikationer och stark lokal gemenskap
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: hudiksvallsbygden.ledigtjanst@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Komminister". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvallsbygdens församling
(org.nr 252004-7404), https://www.svenskakyrkan.se/hudiksvallsbygden
Olof Bromans Gata 8
)
824 43 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Komminister
Erik B Tanzborn erik.b.tanzborn@svenskakyrkan.se 0761159445 Jobbnummer
9759377