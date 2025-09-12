Vi söker planeringsledare till Attendo hemtjänst i Halmstad
2025-09-12
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemtjänst i Halmstad erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Nu söker vi en Planeringsledare som också arbetar ute hos våra kunder!
Vi söker dig som trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorg och service och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Om rollen
Planeringsledaren arbetar i nära samarbete med verksamhetschef, utifrån gällande målsättningar, strategier och andra riktlinjer.
En spännande tjänst där du arbetar med daglig planering och uppföljning av hemtjänst och hushållsnära tjänster, men även att du är ute och arbetar hos våra kunder. Yrkesrollen kräver bra verksamhetsförståelse och dagligt arbete på detaljnivå. Du arbetar med ständigt förbättringsarbete som i korthet innebär att arbetet utförs på ett resurs optimerat och effektivt sätt, från beställning till utförande, med fokus på kund.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat
Bemanningsplanering, styrning och uppföljning
Coacha och följa upp verksamhetens medarbetare i syfte att nå mål och skapa god trivsel
Arbeta i olika system gällande ex planering, nyckeltal, fakturering och beställningar
Externa kontakter
Delta i det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet
Dina kvalifikationer
Yrkeshögskola, exempelvis serviceinriktad vård- och omsorgsplanering
Samordnare med arbetsledaransvar eller annan relevant utbildning/erfarenhet
God datorvana
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare arbete i hemtjänst eller andra serviceyrken inom samordning eller planering är meriterande
B-körkort är meriterande
Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning (Dagtid vardag)
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 30 september men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef Elin Andersson 070-625 20 37 eller elin.andersson@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
