Vi söker Personliga assister till en 12 årig kille
Primacura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2025-09-01
Vill du ha ett meningsfullt och givande jobb där du gör skillnad i någon annans vardag? Hos oss på Primacura Personlig Assistans får du chansen att arbeta nära människor, skapa starka relationer och bidra till en trygg och självständig tillvaro för våra kunder. Inför sommaren söker vi engagerade och ansvarsfulla assistenter som vill vara en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Kunden vi söker assistenter till är en kille på 12 år som älskar äventyr både stora som små.
Han älskar att pyssla en kartong lådbil, bygga koja, leka med lego/Bilar men också att åka på äventyr både med bil och större äventyr med flygplan.
Men han har också stort behov av tydlighet, struktur och rutiner då han har Intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi, och Autism
Vi söker omgående assistenter till följande tjänster:
• Timvikarier
• Tillsvidare tjänst 80-100 %
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Du är en tjej med erfarenhet av barn, gärna av barn med funktionsvariationer.
• Du talar svenska flytande
• Du måste ha körkort
• Du gillar äventyr så som att cykla och simma men också att ta tycka det är ok att ta det lugnt när min ork inte räcker till.
• Du tål katter och är inte rädd för dom då min katt är min bästa vän
Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?
Att vara personlig assistent handlar om att hjälpa en annan människa i deras vardag. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundens behov och kan inkludera:
Hjälp med personlig hygien och påklädning
Matlagning och hushållssysslor
Förflyttningar och ledsagning
Sociala aktiviteter och fritidssysslor
Kommunikation och annat som underlättar vardagen
Det viktigaste är din personliga förmåga att skapa en trygg och positiv miljö för den du assisterar. Arbetet kräver lyhördhet, ansvarstagande och förmågan att anpassa sig efter kundens behov och önskemål.
Vad erbjuder vi?
Meningsfullt arbete - gör skillnad i någon annans liv varje dag
Individanpassad inskolning - du introduceras i arbetet av ordinarie personal
Konkurrenskraftig lön - individuell lönesättning
En trygg arbetsgivare - vi har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna och Almega
Så här ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Mejla till: fatima.linde@primacura.se
och märk mejlet med Assistent Falkenberg
Din ansökan ska innehålla:
Ett uppdaterat CV
Ett personligt brev där du berättar om dig själv, din livssituation och var du bor (för att vi ska kunna matcha dig till rätt kund)
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service - vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se
Bli en del av Primacura i sommar - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: ansokan@primacura.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie - Falkenberg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primacura AB
(org.nr 556742-5789) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primacura - Falkenberg Kontakt
Fatima Linde fatima.linde@primacura.se 033128129 Jobbnummer
9485492