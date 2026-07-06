Vi söker personliga assistenter till vår vikariebank
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollefteå
2026-07-06
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Vi söker nu engagerade personliga assistenter till vår vikariebank i Sollefteå kommun Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vår vikariebank är knuten till flera av våra kunder, vilket innebär att du som vikarie arbetar hos olika personer utifrån verksamhetens behov. Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att möta olika människor.
Detta är ett jobb som passar dig som vill ha ett omväxlande, flexibelt och viktigt arbete. Vi söker personer som har ett naturligt och fint bemötande gentemot våra assistansberättigade.
En av våra assistenter beskriver sitt arbete: Att komma hem till en kund som ler öra till öra för att den får se just dig är bland den bästa känslan som finns! Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd utifrån kundens behov, önskemål och förutsättningar. Det kan till exempel vara:
Personlig omvårdnad och hygien
Stöd i det vardagliga livet
Matlagning och hushållssysslor
Följa med på aktiviteter och ärenden
Att bidra till en trygg, delaktig och meningsfull vardag
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent
Är ansvarsfull och har ett professionellt förhållningssätt
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Är lyhörd och anpassningsbar utifrån kundens behov och önskemål
Har goda kunskaper i svenska språket och vana av dokumentation
Meriterande
B-körkort
Erfarenhet av hjälpmedel och olika funktionsvariationer
Vi erbjuder
Ett omväxlande och meningsfullt arbete
En trygg introduktion som ser till att du får med dig allt du behöver veta
Tillgänglig och erfaren chef som också är ansvarig för kundens assistans
Friskvårdsbidrag
Flexibel timanställning
Schyssta anställningsvillkor enligt kollektivavtal via Vårdföretagarna
Vår rekryteringsprocess
1. Vi har som policy att kontrollera alla nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer att begära ett utdrag ur belastningsregistret innan du får din anställning. Du beställer själv registerutdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj registerutdrag för "arbete med barn med funktionsnedsättning" om du söker tjänst till ett barn, om du söker tjänst till vuxen, välj "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor- beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Vi rekommenderar att beställa ett digitalt belastningsregister för snabbare handläggning.
2. Rekryteringsansvarig kontaktar dig för ett inledande samtal
3. Intervju genomförs
4. Efter rekryteringsprocessen erbjuds behovsanställning till de kandidater som går vidare och väljs ut.
5. Introduktion hos kund, där du får lära känna kunden, rutiner och arbetssätt
6. Introduktion i våra verksamhetssystem och den dokumentation som ingår i uppdraget. Denna introduktion sker digitalt via Microsoft Teams.
7. Digitala utbildningar inom personlig assistans. Så ansöker du
Vi hoppas att vi fångat ditt intresse och att du skickar in din ansökan. Ansökningar tas endast emot via extern webbplats, följ länk nedan. Sista ansökningsdag är 2026-09-30. Rekrytering påbörjas 1 september. Varmt välkommen med din ansökan!
Carelli Assistans är ett företag som erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi är assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
881 41 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993058