Vi söker personliga assistenter till uppdragsgivaren i Åmotfors!
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arvika Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Arvika
Vi söker nu engagerade och flexibla personliga assistenter till en 43-årig man boende i Åmotfors. Tjänsten innebär varierande arbetstider och akut behov av assistans.
Uppdragsgivaren bor ensam i sitt hus och har assistans dygnet runt. Hans bostad är anpassad med taklyft i sovrummet, anpassade hjälpmedel samt rullstolsramp. Han använder permobil både inomhus och utomhus. Trots sina behov av assistans är det viktigt för uppdragsgivaren att ha ett liv som är hanterbart och meningsfullt.
PS! Du måste tåla rök då uppdragsgivaren är rökare, du bör heller inte vara allergisk/rädd för hundar då uppdragsgivaren har hund hemma.
Om rollen:
Assistera uppdragsgivaren i hans dagliga liv och aktiviteter
Hjälpa till med personlig omvårdnad och förflyttningar
Stödja vid fritidsaktiviteter och sociala sammanhang
Följa arbetsledningens instruktioner då all kontakt sker via arbetsledaren
Vi söker dig som:
Är lyhörd, ansvarsfull och engagerad
Har möjlighet att arbeta varierande arbetstider
Har god kommunikationsförmåga.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
En meningsfull och varierande arbetsplats
Möjlighet att göra verklig skillnad i någons vardag
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan omgående! Rekrytering sker löpande. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0101550300 Jobbnummer
9534571