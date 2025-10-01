Vi söker personliga assistenter till uppdragsgivaren i Åmotfors!

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arvika
2025-10-01


Vi söker nu engagerade och flexibla personliga assistenter till en 43-årig man boende i Åmotfors. Tjänsten innebär varierande arbetstider och akut behov av assistans.

Uppdragsgivaren bor ensam i sitt hus och har assistans dygnet runt. Hans bostad är anpassad med taklyft i sovrummet, anpassade hjälpmedel samt rullstolsramp. Han använder permobil både inomhus och utomhus. Trots sina behov av assistans är det viktigt för uppdragsgivaren att ha ett liv som är hanterbart och meningsfullt.

PS! Du måste tåla rök då uppdragsgivaren är rökare, du bör heller inte vara allergisk/rädd för hundar då uppdragsgivaren har hund hemma.

Om rollen:

Assistera uppdragsgivaren i hans dagliga liv och aktiviteter

Hjälpa till med personlig omvårdnad och förflyttningar

Stödja vid fritidsaktiviteter och sociala sammanhang

Följa arbetsledningens instruktioner då all kontakt sker via arbetsledaren

Vi söker dig som:

Är lyhörd, ansvarsfull och engagerad

Har möjlighet att arbeta varierande arbetstider

Har god kommunikationsförmåga.

Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:

En meningsfull och varierande arbetsplats

Möjlighet att göra verklig skillnad i någons vardag

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Är du den vi söker? Skicka in din ansökan omgående! Rekrytering sker löpande.

Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi
hassan.al-nuaimi@saand.se
0101550300

Jobbnummer
9534571

