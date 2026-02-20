Vi Söker Personliga Assistenter Till Uppdrag I Ringarum Vid Behov
2026-02-20
Nu söker vi personliga assistenter till en 58-årig man i Ringarum (Söderköping). Det här är en spännande möjlighet att vara med från start och bygga upp ett nytt assistansteam!
Vår uppdragsgivare har en ryggmärgsskada och behöver hjälp med det fysiska i vardagen, men kan själv föra sin talan. Han är aktiv och gillar att spendera tid utomhus, fiska, vara i garaget, och åka på konserter.
Vi söker dig som är lyhörd, trygg och gillar att arbeta i en varierad miljö. Arbetstiderna varierar, så vi ser gärna att du är flexibel. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav - det viktigaste är att personkemin stämmer. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav då uppdragsgivaren bor lite ute på landet med sin fru.
Vi erbjuder:
En meningsfull roll där du gör skillnad varje dag
Ett engagerat och stöttande arbetslag
Individuell introduktion och goda arbetsvillkor
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
614 30 SÖDERKÖPING
