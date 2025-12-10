Vi söker personliga assistenter till social man 70+ med stort katt intresse
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en äldre man som bor i egen lägenhet i Burträsk tillsammans med sina två älskade katter. Katterna betyder mycket för honom, och därför är det viktigt att du som söker är djurvän och gärna erfaren av katter.
Vår brukare är en social och pratglad person som tycker om att komma ut med sin permobil och möta människor. Han behöver hjälp med alla vardagliga sysslor, både i hemmet och med personlig omvårdnad.
Vi söker dig som är:Social och trygg i mötet med andra
Empatisk och lyhörd
Djurvän - gärna med vana av katter
Ansvarsfull och positiv
Flexibel vid behov av ändrade arbetstider
Arbetstid:Dagtid kl. 10.00-16.00 (måndag till lördag)
Vid resor eller besök på annan ort kan arbetstiderna variera
Arbetsuppgifter:Stöd i personlig omvårdnad
Hjälp med hushållssysslor
Följa med på aktiviteter och utflykter
Skapa trygghet och trivsel i det dagliga livet
Låter detta som rätt arbete för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi rekryterar löpande!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Vid frågor så kontakta Ann-Marie Stolbergann-marie.stolberg@godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
