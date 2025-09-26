Vi söker personliga assistenter till Österåker med omnejd!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
2025-09-26
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Om rollen:Just nu söker flera assistansanvändare i Österåker med omnejd nya personliga assistenter! Som personlig assistent hos oss får du en grundlig introduktionsutbildning så att du kan känna dig trygg i din roll.
Vi tror att du som person är trygg, pedagogisk och initiativrik. Det är meriterande om du har erfarenhet inom personlig assistans eller liknande yrken, men personkemin är ofta det som avgör. Vi söker assistenter till både fasta tjänster och timanställningar, och vi välkomnar både dig som är erfaren och dig som är ny i yrket.
Vi söker dig som:
- Har förståelse för vad personlig assistans innebär
- Sätter brukarens behov och önskemål i centrum
- Trivs med att arbeta nära en annan person och skapa trygghet i vardagen
Rekryteringsprocessen:Din ansökan blir synlig för våra uppdragsgivare och deras personliga arbetsledare. Om du blir utvald kontaktas du direkt av arbetsledaren för en intervju. Innan du börjar arbeta får du en betald introduktion så att du känner dig helt trygg i ditt uppdrag.
Skicka in din ansökan redan idag!Vår rekryteringsavdelning arbetar löpande med att matcha inkomna ansökningar med lediga tjänster - vänta inte för länge!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9529453