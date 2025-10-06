Vi söker personliga assistenter till flera medlemmar i Hässleholm, både tim
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2025-10-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Hässleholm
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Höör
eller i hela Sverige
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Inför hösten söker vi personliga assistenter till flera av våra medlemmar i och omkring Hässleholm, både timvikarier samt assistenter till fasta tjänster.
Beroende på vem du jobbar hos kan arbetet se lite olika ut, men gemensamt är att du kommer bidra till att personen kan leva som andra utifrån sin vilja.
Kanske gör du det möjligt för personen att åka till stranden, eller att gå ut med kompisarna och kolla på en fotbollsmatch. Andra dagar hjälper du personen få ihop livspusslet med tvätt, städ och matlagning.
I arbetet kan det ingå hjälp med personlig hygien och omvårdnad i olika omfattning, även medicinhantering kan ingå.
Våra medlemmar är både barn och vuxna med olika behov och önskemål på dig som assistent. Vi tillämpar rökfri arbetstid oavsett var du jobbar. Arbetstiderna, arbetspassens längd samt tjänsternas omfattning kan variera mellan olika tjänster. För en del tjänster krävs körkort.
Alla våra medlemmar är delaktiga i rekryteringen och för att vi ska kunna matcha dig med rätt person kommer du få svara på några frågor i ansökan.Utöver att svara på frågorna ber vi dig skicka in CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och vilken typ av tjänst du är intresserad av.
Vi håller intervjuer löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9542068