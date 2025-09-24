Vi söker Personliga Assistenter till en tjej i Kungälv
2025-09-24
Jag är en tjej i 20-årsåldern bor i Kungälv. Jag söker nu tillskott till min fantastiska arbetsgrupp. Någon som vill vara med och göra min vardag meningsfull! Jag har assistans alla veckans dagar , under hela dygnet . Nu har du chansen att bli en av mitt glada gäng!Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med mig i de miljöerna där jag vistas. Jag vill ha en stimulerande vardag . Några av mina intressen är TV, musik, Ipad , läsa böcker, promenader, bada samt resor. Jag behöver hjälp med alla vardagliga bestyr som kan uppstå, av- och påklädning samt sådant som hör till min personliga hygien till. Du bör ha god fysik eftersom lyft förekommer.
Vilka egenskaper bör du ha?
Ditt jobb är ett serviceyrke som ställer stora krav på personliga egenskaper. Jag söker en kvinnlig assistent som är kreativ och social person med gott tålamod. Någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra min vardag glädjefylld och spännande. Inga förkunskaper krävs då störst vikt läggs vid personlig lämplighet . Mina nuvarande assistenter kommer att leda dig in i min vardag och stötta dig igenom flera bredvid gångar. Körkort är ett plus . Låter det intressant? Då kan just du vara den jag söker!
Sök jobbet:
Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ett eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst. Ansökningarna behandlas löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund, Umeå och Göteborg. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
