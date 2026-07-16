Vi söker personliga assistenter till en social man med stort kattintresse i
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-07-16
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God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vill du bli en viktig del av någons vardag?
Vi söker en varm och omtänksam personlig assistent till en äldre man i Burträsk som bor i sin egen lägenhet tillsammans med sina två älskade katter. De är hans små familjemedlemmar och därför hoppas vi att du som söker tycker om djur och gärna har vana av att umgås med katter.
Vår kund är en social och pratglad person som uppskattar sällskap, små samtal och att få komma ut med sin permobil för att möta människor och känna sig delaktig i livet runt omkring. Med din närvaro får han trygghet, glädje och möjlighet att fortsätta leva sitt liv på det sätt som känns bäst för honom.
Vi tror att du är någon som:Möter andra med värme, lugn och trygghet
Är lyhörd och empatisk och ser människan bakom behoven
Tycker om djur - särskilt katter
Har en positiv inställning och tar ansvar i vardagen
Kan vara flexibel när dagarna ibland förändras
ArbetstidDagtid kl. 10.00-16.00, måndag till lördag
Vid resor eller besök på annan ort kan tiderna variera
Dina uppgifter i vardagenStöd i personlig omvårdnad
Hjälp med hushållssysslor
Följ med på aktiviteter, små utflykter och stunder utomhus
Vara ett tryggt och vänligt sällskap
Hos oss får du må bra
På God Assistans värnar vi om våra medarbetare. Vi erbjuder kollektivavtal, bra villkor och ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per år. Här får du en arbetsplats där omtanke, respekt och trivsel är viktiga delar av vardagen.
För att kunna arbeta hos oss behöver du kunna visa upp handlingar som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Känns det här som ett arbete där du skulle trivas och göra skillnad i en annan människas liv? Skicka gärna in din ansökan - vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1 (visa karta
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931 57 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
10004380