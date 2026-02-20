Vi söker personliga assistenter till en man i Guldsmedshyttan
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lindesberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lindesberg
Vi söker engagerade och pålitliga personliga assistenter till en man född 1990 som bor i en handikappanpassad lägenhet i Guldsmedshyttan. Han har en CP-skada, är verbal och lever ett självständigt liv med stöd av assistans.
Om uppdraget
Uppdragsgivaren klarar mycket själv, men behöver stöd i vissa moment, till exempel vid förflyttningar, hushållssysslor och aktiviteter utanför hemmet. Han uppskattar att komma ut på promenader och göra mindre utflykter, vilket assistenterna möjliggör. I hemmet är han delaktig i sysslor i den mån det går. Assistansen ger honom trygghet, självständighet och förutsättningar att leva ett så normalt och värdigt liv som möjligt.
Som assistent är du ett stöd i vardagen och bidrar till en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro.
Arbetstider
Passen är förlagda enligt följande:
Dagpass: 10.00-16.00
Nattpass: 18.00-10.00 (jour mellan 00.00-07.30)
Arbetstiderna kan variera enligt schema. Detta är en vid behovs anställning
Som personlig assistent kommer du bland annat att:
Hjälpa till vid förflyttningar
Stötta i hushållssysslor
Följa med på promenader och utflykter
Vara ett stöd i dagliga aktiviteter
Bidra till trygghet och struktur i vardagen
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, lyhörd och respektfull
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Är trygg i dig själv och kan arbeta självständigt
Är man eller kvinna
Svenska flytande i tal och skrift.
Meriterande:
Körkort och tillgång till egen bil
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men inget krav - personlig lämplighet är viktigast.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
Trygga anställningsvillkor
Introduktion och stöd i arbetet
Möjlighet till både deltid och heltid beroende på behov
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
