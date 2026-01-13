Vi söker personliga assistenter till en 16-åring tjej med Daowns syndrom
2026-01-13
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Till en härlig och busig 16-årig tjej med Downs syndrom, söker vi nu en personlig assistent på en fast rad! Vi söker dig som vill arbeta tillsamans med henne i skolan, hemma, korttids eller där hon befinner sig. Tjejen behöver stöd och hjälp med det mesta i sin vardag och som hennes assistent är du delaktig i lek, träning och aktiviteter där hon befinner sig. Det är en aktiv och livlig tjej där du som assistent behöver ha ett stort tålamod och kunna sätta gränser redan från början. Som personlig assistent är det viktigt att du är en empatisk person som snabbt kan anpassa dig till olika situationer och följa uppsatta rutiner kring omvårdnad och dagliga aktiviteter. Är du dessutom pålitlig och ansvarskännande, kan du vara den vi söker!
För att trivas med den här utmaningen är det viktigt att du är lekfull och spontan när det gäller att hitta på utvecklande lekar och har fokus på att ge henne möjlighet till delaktighet i samspelet med jämnåriga. Vi lägger större vikt vid personlig lämplighet än erfarenhet
Arbetstiden är förlagd 07-15, 15-21, 21-07 vardag som helg.
Vill du kontakta oss angånde denna tjänst uppge 240923-1167
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/Publiceringsdatum2026-01-13
Emma Blomqvist
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Emma Blomqvist
