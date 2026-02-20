Vi söker personliga assistenter till charmig kille i Ludvika!
2026-02-20
Nu söker vi personliga assistenter som timvikarie vid behov, med möjlighet till fast schemarad till en charmig kille i Ludvika. Vi ser gärna att du som söker själv tycker om olika aktiviteter som t.ex bowling, bad i badhus, åka på utflykter, åka tåg samt följa med på besök hos familj och vänner. I arbetet så följer man även med till den dagliga verksamheten. En stor fördel är om du har kunskap inom bra kost och näring. Bra kunskaper i det svenska språket både i tal och i skrift krävs, då det ingår dokumentation i det dagliga arbetet.
Arbetstider: Dag, kväll, vaken natt och helg.
Anställningsvillkor: Timvikarie vid behov med möjlighet till fast schemarad.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Linnèa Sennrot linnea.sennrot@kompisassistans.se 0771-404525 Jobbnummer
9754866