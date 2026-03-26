Vi söker personliga assistenter till Åmål med omnejd!
Just nu söker flera assistansanvändare i Åmål med omnejd nya personliga assistenter. Som personlig assistent hos oss får du en grundlig betald introduktionsutbildning så att du kan känna dig trygg i din roll.
Vi letar efter dig som är flexibel, lösningsorienterad och praktiskt lagd. För dig är det en självklarhet att sätta assistansanvändarens behov och önskemål i centrum.
Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i alla delar av det dagliga livet. Du assisterar vid vardagsaktiviteter som tillexempel matlagning, bilkörning och arbete i trädgården och att lösa praktiska situationer som uppstår under dagen
Du får en grundlig och betald introduktion, så att du känner dig trygg i uppdraget innan du börjar arbeta självständigt.
Vi tror att du:
- Är självgående, nyfiken och har lätt för att ställa om
- Gillar att lösa problem och ta initiativ
- Är praktiskt lagd och trivs med att ta tag i det som behöver göras
- Är trygg och pedagogisk
- Har goda kunskaper i svenska, då arbetet ställer höga krav på tydlig kommunikation och förståelse
- Har förståelse för vad personlig assistans innebär och sätter assistansanvändaren i centrum
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är meriterande, men inget krav. Personlighet, inställning och driv är minst lika viktigt.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också!
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9822229