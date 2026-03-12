Vi söker personliga assistenter som kan arbeta som timvikarier nu och i som
2026-03-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang , är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Vi söker nu dig som vill ingå i vårt team och vikariera när ordinarie assistenter är frånvarande till vår kund i 50 års åldern bosatt i Linköping.
Du kommer även behövas i sommar på ett sommar schema som kommer vara rullande över juni, juli och augusti.
Du som assistent behöver vara empatisk och lyhörd. Ha humor och kunna bjuda lite på dig själv men också ha båda fötterna på jorden.
Arbetsuppgifterna innebär:
• Kunden behöver hjälp med alla förflyttningar som sker med lift.
• Behöver hjälp och stöttning med all daglig livsföring.
• Stöttning med att planera sin dag (såsom aktiviteter, läkarbesök m.m.)
• Kunden sitter i rullstol och kommunicerar med tal.
Meriterande:
• Det är meriterande om du har erfarenhet inom vård och omsorg men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Om du blir aktuell kommer vi att be om ett register utdrag ifrån Polisen innan du börjar.
• Urval sker löpande så ansök i god tid!
Arbetstider:
Du ska kunna jobba följande tider på schema
• Dag pass 08:00-16:00
• Kvälls pass 16:00-21:00
• Natt 21:00-08:00
Vi är marknadens tryggaste bolag
Eftersom vi tror att närhet till våra kunder ger mer trygghet och bättre service. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen. Det har gjort att vi har blivit marknadens tryggaste bolag. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord:
Engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör. Ersättning
