Vi söker Personliga Assistenter, Lidköpings Kommun
2026-03-05
Vi söker nu en ny assistent till vår brukare. Hon är 22 år och har autism, CCHS (Undines syndrom) och en intellektuell funktionsnedsättning. CCHS är en sjukdom som innebär att hon inte andas självständigt när hon sover, vilket gör att hon använder sig av respirator på nätterna och har en track som behöver rengöras på dagtid. Hennes autism och intellektuella funktionsnedsättning gör att hon behöver hjälp med alla vardagssysslor. Hon är inkontinent och icke-verbal, så man behöver ha förståelse för att hon utrycker sig annorlunda. Man behöver också vara väldigt uppmärksam och ha tålamod, eftersom det lätt kan uppstå kommunikationssvårigheter som blir frustrerande för henne. På dagarna går hon på daglig verksamhet. Hon tycker mycket om musik, att gå på långa promenader och att bada.
Arbetstiderna varierar, men brukar sträcka sig från 7-13 timmar per pass. Hon har assistans dygnet runt och vaken assistans på nätterna.
Tjänstgöringsgraden är 50%-75 %. Goda chanser finns att Du kan få fler timmar i form av vikariepass.
Utdrag från brottsregistret samt körkort och tillgång till bil är ett krav. Tidigare erfarenhet av autism, framförallt med icke-verbala individer, är meriterande.
Brukaren bor i Lidköpings kommun tillsammans med sin familj, så det är viktigt att du som söker har förståelse och kan respektera dynamiken som finns i hemmet.
Det är inga problem om man inte har tidigare erfarenhet av liknande yrken, då man här får en introduktion/utbildning på preliminärt 50 timmar under vilken allt nödvändigt lärs ut. Utöver utbildningen är personkemin väldigt viktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: bertil@shira.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent Lidköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare S.H.I.R.A. AB
(org.nr 556929-3730) Arbetsplats
S H i R A AB Jobbnummer
9779778