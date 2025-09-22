Vi söker Personliga Assistenter i Vaxholm med omnejd
2025-09-22
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Om arbetet
Just nu söker vi flera personliga assistenter till våra kunder i Vaxholm - unga vuxna som lever aktiva liv men som behöver stöttning i vardagen.
Som personlig assistent blir du en viktig del i att få vardagen att fungera smidigt. Arbetet kan handla om allt från att hjälpa till med morgonrutiner, hygien och hushållssysslor, till att följa med på studier, jobb, träning, promenader eller sociala aktiviteter. Flera av våra kunder är i 20-30-årsåldern, vilket innebär att assistansjobbet ofta handlar om att göra saker som hör till ett vanligt vuxenliv - som att plugga, fika med vänner, gå på matcher eller träna på gymmet.
För vissa kunder finns hjälpmedel i hemmet, till exempel rullstol, för att underlätta vardagen. Din roll är att vara det där extra stödet som gör skillnad.
Viktigt i tjänsten
• Du behöver behärska svenska i tal och skrift, då du exempelvis kan komma att stötta vid studier.
• Vi behöver veta om du är allergisk mot pälsdjur, eftersom vissa uppdrag kan innebära att det finns djur i hemmet.
• Du bör kunna ta dig till Vaxholm för arbetspass som ibland startar tidigt på morgonen.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta deltid och/eller hoppa in extra vid behov. Som person är du ansvarstagande, social och flexibel - och du trivs med ett jobb där ingen dag är den andra lik.
För att ansöka till tjänsten behöver du göra följande
1. Skapa ett konto via följande länk: https://nara.primass.se/primass/Register.aspx
2. Där fyller du i din rekryteringsprofil samt laddar upp ditt CV och personliga brev.
3. Efter du skapat din profil behöver du sedan söka den specifika tjänsten under fliken "lediga tjänster".
Varmt välkommen med din ansökan!
Hos NÄRA omfattas personliga assistenter alltid av kollektivavtal.
I rekryteringar hos NÄRA kan kunder/arbetsledare/anhöriga komma att läsa ansökningarna.
Bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringar och utdrag ur polisens belastningsregister tas alltid i uppdrag hos minderåriga. Du behöver kunna styrka din identitet och din rätt att arbeta i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vid ansökan via mail, ange referens: 292091
E-post: arbeta@nara.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "292091". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nära AB
(org.nr 556500-9916), https://nara.nu/
Löjtnantsgatan 17 (visa karta
)
185 34 VAXHOLM Arbetsplats
NÄRA AB Jobbnummer
9519519