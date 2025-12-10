Vi söker personliga assistenter i Södertälje - med eller utan erfarenhet!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Södertälje
2025-12-10
Just nu söker medlemmarna i Brukarkooperativet JAG personliga assistenter i Södertälje. Att arbeta som personlig assistent ställer höga krav på personlig mognad, lyhördhet och respekt för andra människors sätt att leva sina liv. Det är ofta en varierad roll där man får vara med att assistera i olika miljöer såsom i personens hem, på jobbet eller kanske på resa!
Alla JAGs medlemmar har olika önskemål kring sina assistenter så vi ställer inga specifika krav på utbildning eller erfarenhet utan vi vill veta vem just DU är och vad du tror att du kan bidra med!
Innan du börjar arbeta får du en grundlig, betald introduktion så att du kan känna dig trygg i din roll som personlig assistent.
Om rekryteringsprocessen:
Förklara gärna i din ansökan varför just du passar bra för tjänsten, det ökar dina chanser att gå vidare i processen. Är du aktuell för tjänsten kommer uppdragsgivaren eller ansvarig arbetsledare att kontakta dig, oftast inom några veckor. Om du går vidare i processen finns möjlighet att ställa frågor om tjänsten. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
För tjänster hos minderåriga uppdragsgivare behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Skicka din ansökan redan idag! Vår rekryteringsavdelning arbetar dagligen med att matcha inkomna ansökningar med lediga tjänster.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi finns i hela Sverige och har dotterbolag i Norge och Finland.
De vanligaste svaren från våra anställda på frågan Vad är det bästa med jobbet som personlig assistent? är:
- Att göra skillnad för en annan människa
- Variationen, friheten och glädjen
Välkommen du också! Ersättning
