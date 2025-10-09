Vi söker Personliga assistenter i Skövde

Lilja Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde
2025-10-09


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lilja Assistans i Sverige AB i Skövde, Linköping, Lindesberg, Arvika, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker trygga, engagerade personliga assistenter till för oss nya kunder i HJO. Vi söker både fasta assistenter och timvikarier för olika arbetspass.
Det här är ett meningsfullt uppdrag där du får vara ett närvarande stöd i kundens vardag - och bidra till ökad livskvalitet, självständighet och trygghet.

Startdatum: 1/12 2025


Publiceringsdatum
2025-10-09

Kvalifikationer
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande
God kommunikationsförmåga
Flexibilitet och samarbetsförmåga
Ansvarstagande och van att arbeta självständigt
Lyhörd, lugn och empatisk

Du skall kunna jobba alla typer av pass: Dag, kväll och natt. Dygnspass och journatt kan förekomma.

Vi erbjuder:
En meningsfull och professionell utveckling
Introduktion och handledning
Kollektivavtal och schyssta villkor
En stabil arbetsmiljö med närvarande arbetsledning

Vill du veta mer eller skicka in en ansökan?
Välkommen att kontakta oss eller sök direkt via vår hemsida.
Vi ser fram emot att höra från dig!


Företagsinformation

Om Lilja Assistans
Lilja assistans är ett tryggt och engagerad assistanssanordnare som erbjuder personlig assistans med kunden i fokus. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och sjävständig vardag för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet präglas av kvalitet, närhet och respekt för individens behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lilja Assistans i Sverige AB (org.nr 559421-9155)

Arbetsplats
Lilja Assistans AB

Kontakt
Chatarina Lundsten
chatarina.lundsten@liljaassistans.se

Jobbnummer
9549284

Prenumerera på jobb från Lilja Assistans i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lilja Assistans i Sverige AB: