Vi söker personliga assistenter i Hässleholm
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm
2026-02-23
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Perstorp, Östra Göinge, Kristianstad, Osby
, Höör
eller i hela Sverige
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Vi söker nu personliga assistenter till flera assistansanvändare i och runt Hässleholm. Vi rekryterar både timvikarier och till fasta tjänster.
Arbetets innehåll varierar beroende på vem du arbetar med. Det kan handla om att möjliggöra vardagliga aktiviteter som strandbesök, att följa med vänner på en fotbollsmatch eller att få vardagspusslet med tvätt, städ och matlagning att fungera. I vissa uppdrag ingår även stöd med personlig hygien, omvårdnad och ibland medicinhantering. Oavsett uppdrag handlar arbetet om att ge personen förutsättningar att leva sitt liv på det sätt som han eller hon önskar.
Hos oss finns både barn, ungdomar och vuxna med olika behov och önskemål. Vi har rökfri arbetstid i alla tjänster. Arbetstider, passens längd och tjänstgöringsgrad varierar, och för vissa tjänster krävs körkort.
För att vi ska kunna matcha dig med rätt person får du svara på några frågor i ansökan. Vi vill också att du bifogar CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och vilken typ av tjänst du söker.
Vi håller intervjuer löpande och tjänster kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
