Vi söker personliga assistenter i Finspång!
Omsorgsgruppen IN AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Finspång Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Finspång
2026-06-16
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Vill du jobba med glädje, rutiner och gemenskap?
Omsorgsgruppen söker dig som vill jobba hos en ny manlig kund till oss som bor i Hällestad, som personlig assistent . Kunden har ett stort omfattande hjälpbehov och man som assistent hjälper till med all omvårdnad dagtid.
Det här är ett jobb där du både får bidra med struktur och trygghet. Där man även behöver känna att det är okej att ha stillasittande tid.
Om rollen
Som personlig assistent blir du en viktig del av hans vardag. Man arbetar två personal dagtid.
Dagliga rutiner och aktiviteter
Omvårdnad
fritid
Att skapa trygghet
Vi erbjuder dig en ordentlig introduktion och löpande stöd, så att du känner dig trygg i din roll.
Vi erbjuder
✅ Tjänster både på schemarad eller timanställning
✅ Arbetspass på - dagtid, helg.
✅ En arbetsplats fylld av rutiner, trygghet och gemenskap
✅ Introduktion, handledning och möjlighet att utvecklas i rollen
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Är lugn, trygg och ansvarsfull
Gillar rutiner och struktur
Kan vara både lyhörd och initiativtagande
Har en positiv inställning och tycker om att bidra med glädje
Det viktigaste är din inställning – vi söker dig som vill göra skillnad och som tycker att små framsteg är stora segrar.Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Start under juni/juli när uppdraget startar.
Inledande timvikariat med möjlighet till tillsvidareanställning
Belastningsregisterutdrag krävs
Känns det här rätt för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
via mejl
E-post: arbete.finspang@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Man i finspång". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), http://www.omsorgsgruppen.se Arbetsplats
Omsorgsgruppen Finspång Kontakt
Områdeschef
Adaleta Pasic adaleta.pasic@omsorgsgruppen.se 072-6480884 Jobbnummer
9966751