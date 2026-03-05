Vi söker personliga assistenter för sommarjobb 2026
Brukarkooperativet i Umeå Ek. För. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-03-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet i Umeå Ek. För. i Umeå
, Hudiksvall
, Uppsala
eller i hela Sverige
Brukarkooperativet i Umeå är på spaning efter nya medarbetare som vill möjliggöra för våra medlemmar att leva "Ett fritt liv varje dag med personlig assistans".
Brukarkooperativet i Umeå är en ekonomisk förening som har varit verksam sedan 1999. Vi är en seriös assistansanordnare som bedriver personlig assistans på uppdrag av våra medlemmar och vi har ständigt våra medlemmar i fokus. Vi är den enda IfA- godkända assistansanordnaren i Umeå - vilket är kvittot på att den assistans vi bedriver är av god kvalitet.
Att arbeta som personlig assistent innebär att du ska assistera medlemmen i att utföra de sysslor i vardagen som han eller hon inte kan eller orkar utföra på grund av sin funktionsnedsättning. Du är ett personligt stöd som möjliggör för medlemmen att leva sitt liv på det sätt han eller hon själv önskar och väljer. Det handlar i grunden om ett relationsskapande förhållningssätt som bygger på empati, tillit och respekt för medlemmens personliga integritet, valfrihet och självbestämmande.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta på schema under sommaren. Vi söker även dig som är intresserad av att arbeta extra vid behov och/eller på schema under andra delar av året.
Behoven hos våra medlemmar ser olika ut så det är fördelaktigt om du kan arbeta dagtid, kvällstid och natt såväl vardag som helg. Vi ser gärna att du är engagerad, flexibel, lyhörd och pålitlig. Körkort B samt erfarenhet inom personlig assistans och vård- och omsorg är meriterande men inget krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som präglas av gemenskap, engagemang, kompetens och trygghet. Vi tror på utbildning och personlig utveckling.
Skicka din ansökan till info@brukarkooperativet.se
innehållande personligt brev, CV och referenser. Märk ansökan med referensnummer SOMMAR.
Anställningsprocessen sker löpande och tjänsterna kan därmed komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@brukarkooperativet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOMMAR". Arbetsgivare Brukarkooperativet i Umeå Ek. För.
, http://www.brukarkooperativet.se
Ekonomstråket 11 (visa karta
)
907 30 UMEÅ Arbetsplats
Brukarkooperativet i Umeå Ek För Kontakt
Samordnare
Ida Elvin Lindberg ida@brukarkooperativet.se 070-512 78 70 Jobbnummer
9780132