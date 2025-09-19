Vi söker personliga assistenter åt en man i Österbybruk.
2025-09-19
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent åt en man i Österbybruk.
Tidigare arbete som personlig assistent eller arbete inom vård- och omsorg är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är lyhörd och respekterar kundens vilja samt integritet. Det innebär bland annat att du är flexibel och förstår när du ska assistera och när du ska ta ett steg tillbaka. Du ska vara lösningsfokuserad, stresstålig och kunna ha många bollar i luften.
Är du dessutom en pålitig, ansvarskännande och empatisk person så är detta ett arbete för dig. I arbetet ingår att vara behjälplig vid förflyttningar, personlig hygien och aktiviteter. Hushållsarbete så som matlagning, städ samt andra i hemmet förekommande uppgifter ingår också.
Katt finns i hemmet.
Arbetstiderna är 7-15, 15-21, 21:00-07:00 med jour delar av natten. Det är dubbelassistans kl 10-21.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Emma Blomqvist, Kundansvarig emma.blomqvist@sarnmark.se Jobbnummer
9517592