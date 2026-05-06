Vi söker personlig assistent till ung kvinna i Staffanstorps kommun
Att arbeta som personlig assistent är en givande och meningsfull yrkesbana som ger dig möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv. Det handlar om att stödja och underlätta vardagen för personer med olika typer av funktionsvariationer. Rollen som personlig assistent kräver tålamod, empati, och en stark vilja att hjälpa andra att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vi på Albatross Personlig Assistans letar efter dig som vill göra skillnad i en annan människas vardag.
Just nu söker vi en personlig assistent till en glad kvinna som bor i egen bostad med sin hund.
Man jobbar dygn på ett 4v rullande schema
Kunden talar själv men man behöver vara inlyssnande och lyhörd för att få till en bra komunikation.
Hon behöver hjälp och stöttning med ADL.
Viktigast är att förbereda och tala om vad som förväntas av henne samt i vilken ordning det ska göras.
Hon gillar att vara ute på promenader och hitta på saker.
Som personlig assistent blir du en viktig del i vår kunds liv.
Du finns där som stöd i vardagen- både med praktiska saker och för att skapa trygghet, gemanskap och glädje.
Företagsinformation
Albatross Personlig Assistans AB är ett personligt assistansföretag i Lund med 27 brukare och ca 200 anställda.
Vi strävar efter att vara det personliga och familjära företaget med hög serviceanda och god tillgänglighet .
På kärnan av vår verksamhet ligger övertygelsen om att varje individ, oavsett om de är kund, assistent eller anhörig, förtjänar att bli bemötta med professionalism, engagemang och individuell hänsyn.
Vi strävar alltid efter att erbjuda hög tillgänglighet och nära samarbete, och genom att stödja dig i allt från det administrativa till det praktiska gör vi detta möjligt.
Vi erbjuder:
Tyrgga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Intruduktion och stöd i din yrkesroll.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Albatross Personlig Assistans AB
(org.nr 556819-5878), https://albatross.tidvis.se/lediga_tjanster
Sankt Lars väg 42 A (visa karta
)
222 70 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Therese Jutemar therese@albatross-pa.se 046-26 10 173 Jobbnummer
9894932