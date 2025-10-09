Vi Söker personlig assistent till man med dubbel assistans dag/kväll/Natt
2025-10-09
.
Inspirera Assistans AB i Linköping söker Personliga assistenter som vill ingå i vårt Inspirera team.
Vi söker assistenter som vill arbeta extra vid behov dag/kväll/natt när våra ordinarie assistenter är sjuka eller behöver ledigt detta är hos vår manliga kund i 35 års åldern bosatt i Mantorp. Tillträde omgående
Kunden har beslut om dubbelassistans dygnet runt .
Du kommer behöva hjälpa kunden med allt i hans vardag såsom förflyttningar med lift, hygien, sondmatning.
Kunden har en hjärnskada som gör att han inte kan kommunicera med tal. Allt kring kunden får man lära sig vid introduktionen.
Profil på dig som söker:
• Du som söker ska vara 18 år eller äldre
• Vi söker dig som är en lugn, omtänksam, och noggrann person.
• Du har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer.
• Innehar Mobilt BankID för att kunna godkänna din tidrapport
• Pratar flytande svenska i både tal och skrift. Du ska kunna föra kundens talan vid alla vårdkontakter samt dokumentera skriftligen på svenska.
• Vara lyhörd då kund inte kan kommunicera
• Vara flexibel
• Önskvärt är att du har erfarenhet av Epilepsi
• Pliktrogen och kunna passa tider
Arbetsuppgifterna innebär:
• Kunden behöver hjälp med alla förflyttningar som sker med lift.
• Behöver hjälp och stöttning med all daglig livsföring.
• Sondmatning
• Stöttning med att planera sin dag och kommunicera åt kunden (såsom aktiviteter, läkarbesök m.m.)
• Kunden sitter i rullstol och kan inte kommunicera med tal.
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Urval sker löpande så ansök i god tid.
Lön och avtal:
På Inspirera Assistans har vi induviduell lönesättning som innebär en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 9 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder ger trygghet och bättre service, detta är vår största styrka då vi har som mål att bistå människor oavsett funktionshinder med den i särklass tryggaste assistansen samt vara en attraktiv arbetsgivare genom att vi finns i närområdet och kan stötta och finnas för våra medarbetare.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Som anställd hos Inspirera Assistans får du utbildning, den introduktion just du behöver för att vara trygg i rollen som personlig assistent, kontinuerliga personalmöten och friskvårdsbidrag.
Läs gärna mer på inspireraassistans.se
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9548851