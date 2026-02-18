Vi Söker personlig assistent till man med dubbel assistans dag/kväll/Natt
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mjölby
2026-02-18
Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Kund: Man i 35-årsåldern med hjärnskada och epilepsi.Omfattning: Extra vid behov (dag, kväll och natt) vid sjukdom eller ledighet.Arbetssätt: Kunden har dubbelassistans dygnet runt.Start: Omgående.Arbetsuppgifter
Hjälp med all daglig livsföring och hygien.Förflyttningar med lift.Sondmatning.Då kunden ej kan kommunicera ska du vara kundens röst vid vårdkontakter och sköta skriftlig dokumentation.
Vem är du?
Erfaren: Du har jobbat med funktionsvariationer tidigare (erfarenhet av epilepsi är ett plus).Språk: Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.Personlighet: Lugn, lyhörd, noggrann och flexibel.Krav: KörkorÖvrig information
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Vi efterfrågar utdrag från polisens belastningsregister.
• Urval sker löpande så ansök i god tid.
Lön och avtal:
På Inspirera Assistans har vi induviduell lönesättning som innebär en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 9 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder ger trygghet och bättre service, detta är vår största styrka då vi har som mål att bistå människor oavsett funktionshinder med den i särklass tryggaste assistansen samt vara en attraktiv arbetsgivare genom att vi finns i närområdet och kan stötta och finnas för våra medarbetare.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Som anställd hos Inspirera Assistans får du utbildning, den introduktion just du behöver för att vara trygg i rollen som personlig assistent, kontinuerliga personalmöten och friskvårdsbidrag.
Läs gärna mer på inspireraassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9748943