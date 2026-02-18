Vi Söker personlig assistent till man med dubbel assistans dag/kväll/Natt

Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mjölby
2026-02-18


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mjölby, Boxholm, Vadstena, Motala, Haninge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Inspirera Assistans AB i Mjölby, Boxholm, Motala, Haninge, Linköping eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-18

Om tjänsten
Kund: Man i 35-årsåldern med hjärnskada och epilepsi.Omfattning: Extra vid behov (dag, kväll och natt) vid sjukdom eller ledighet.Arbetssätt: Kunden har dubbelassistans dygnet runt.Start: Omgående.

Arbetsuppgifter
Hjälp med all daglig livsföring och hygien.Förflyttningar med lift.Sondmatning.Då kunden ej kan kommunicera ska du vara kundens röst vid vårdkontakter och sköta skriftlig dokumentation.

Vem är du?
Erfaren: Du har jobbat med funktionsvariationer tidigare (erfarenhet av epilepsi är ett plus).Språk: Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.Personlighet: Lugn, lyhörd, noggrann och flexibel.Krav: Körkor

Övrig information
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Vi efterfrågar utdrag från polisens belastningsregister.
• Urval sker löpande så ansök i god tid.

Lön och avtal:
På Inspirera Assistans har vi induviduell lönesättning som innebär en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.

Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G

Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 9 orter i Sverige.

Vi tror på att närhet till våra kunder ger trygghet och bättre service, detta är vår största styrka då vi har som mål att bistå människor oavsett funktionshinder med den i särklass tryggaste assistansen samt vara en attraktiv arbetsgivare genom att vi finns i närområdet och kan stötta och finnas för våra medarbetare.

Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.

Som anställd hos Inspirera Assistans får du utbildning, den introduktion just du behöver för att vara trygg i rollen som personlig assistent, kontinuerliga personalmöten och friskvårdsbidrag.

Läs gärna mer på inspireraassistans.se

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Inspirera Assistans AB (org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/

Arbetsplats
Inspirera Assistans

Jobbnummer
9748943

Prenumerera på jobb från Inspirera Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Inspirera Assistans AB: