Vi söker personlig assistent till en rullstolsburen man i Ösmo
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nynäshamn
2026-02-20
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en man boende i villa i Ösmo. Mannen har en medfödd CP-skada och behöver stöd i sin vardag, men lever ett aktivt liv med arbete på vardagarna och egna aktiviteter, som till exempel bilkörning.
Arbetet innebär att ge stöd i det dagliga livet, såsom handräckning, förflyttningar, viss personlig hygien samt hushållssysslor. Du kommer även att följa med på aktiviteter och utflykter när behov finns. Mannen tycker om att komma ut och hitta på saker, så det är en fördel om du också uppskattar att vara aktiv.
Arbetstider
Tjänsten omfattar flera olika pass:
Vardagskvällar kl. 18-23 (tisdag-torsdag)
Morgonpass kl. 06-07 (onsdag-fredag)
Helgpass förekommer ibland (fredag kl. 18-23 och lördag kl. 10-23)
En och samma person behöver inte arbeta samtliga pass, utan schemat kan fördelas mellan flera assistenter. Eftersom morgonpassen är korta ser vi gärna att du bor i eller nära Ösmo.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Morgon: uppstigning, förflyttningar, frukost och personlig hygien
Kväll: matlagning, handräckning, förflyttningar och hygien
Övrigt: hushållssysslor och följa med på aktiviteter vid behov
Vem vi söker
Vi tror att du är ansvarsfull, flexibel och har en positiv inställning. Du har god fysik och lätt för att anpassa dig efter andra människors behov. Personlig lämplighet och personkemi är avgörande.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är meriterande men inget krav.
Vi ser gärna att du bor inom rimligt avstånd från Ösmo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
(org.nr 556995-4877), https://www.saandassistans.se
Ösmo
)
148 33 NYNÄSHAMN
9755910