Vi söker personlig assistent till en pigg kvinna
2025-11-14
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Som personlig assistent arbetar du i brukarens hem och följer henne i hennes vardag. Eftersom djur är ett stort intresse hos brukaren så är djurvana ett krav för dig som söker tjänsten.
Brukaren är en glad ung kvinna med mycket humor. Hon promenerar mer än gärna så du behöver ha ett par pigga ben för att hänga med. Då talet är begränsat så sker viss del av kommunikationen via bildscheman. Egna tecken finns även. Vi arbetar för att brukaren ska få ett så självständigt och utvecklande liv som möjligt och vi följer därför dennes önskemål.
Här jobbar vi dygnspass med sovande jour.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning som Undersköterska eller Vårdare med utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Att ha erfarenhet av tecken som stöd är önskvärt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Eftersom det finns ett intresse för djur hos brukaren innebär det att ditt arbete kommer att innefatta djur, du bör därför inte ha allergier.
Du ska ha förmågan att främja goda relationer och ha ansvarskänsla. Vi söker dig som har framåtanda, är pigg men inte stressig, kreativ, lugn och har ett sinne för humor.
Körkort B manuell växel är ett krav eftersom det finns tillgång till personens bil.
Arbetsgivaren kommer att begära ut ett utdrag från belastningsregistret inför eventuell anställning.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
