Vi söker personlig assistent på schemarad 50 % utanför Norrköping/Söderköpi

Vi söker personlig assistent på schemarad 50 % utanför Norrköping/Söderköping
Vi söker personlig assistent på schemarad 50 % utanför Norrköping/Söderköping 1plats
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag?
Nu söker vi en engagerad kvinnlig och trygg personlig assistent till en kvinna bosatt på landet mellan Norrköping och Söderköping.
Om tjänsten:
Som personlig assistent blir du en viktig del av kundens vardag och hjälper till med allt som behövs för att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• Hjälp i hemmet och vardagliga sysslor
• Personlig omvårdnad
• Matlagning och hushållssysslor
• Trädgårdsarbete och enklare utomhussysslor
• Följa med på aktiviteter, utflykter och ärenden
• Vara ett stöd i sociala sammanhang
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande, lyhörd och positiv
• Kan kommunicera på flytande svenska i både tal och skrift, då viss dokumentation och journalföring görs.
• Har ett varmt bemötande och god samarbetsförmåga
• Trivs med ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
• Gillar både hemarbete och att vara aktiv utomhus
• Har gärna erfarenhet av vård, omsorg eller personlig assistans (meriterande men inget krav)
• Körkort och tillgång till bil är ett krav för att kunna ta sig till arbetsplatsen.
Omfattning:
• Tjänst på cirka 50 %
• Arbetstider enligt schema dagtid och enstaka kvällar.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt och varierande arbete
• Trevlig arbetsmiljö i lugn lantlig miljö
• Introduktion och stöd i arbetet
• Möjlighet att bli en viktig del av någons livskvalitet
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Övrigt:
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månad.
• Du behöver vid intervju lämna in belastningsregister från polisen för arbete inom LSS Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger.
Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277)
Sparregatan 2
)
582 21 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
