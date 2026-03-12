Vi söker personal till vårt lager i Örebro
2026-03-12
Vi stärker upp vårt lager i Örebro. Är du noggrann, gillar tempo och vill vara flexibel så tror vi att detta är arbetsplatsen för dig. Ta chansen att utvecklas samtidigt som du har kul på jobbet - skicka in din ansökan redan idag
Om rollen
Som lagermedarbetare hos oss arbetar du i hjärtat av vår verksamhet i moderna lokaler på Lindvallsgatan 1 Örebro. Tillsammans ser vi till att våra kunder får rätt produkter i rätt tid. Arbetet är varierande och tempofyllt.
Perioden är primärt över sommaren men vi ser gärna att du kan fortsätta på heltid efteråt i höst.
Det roligaste med mitt jobb är att jobba med människor, se dom utvecklas och se varje individs framgångar. Jag trivs när det är högt tempo och att det är en variation i arbetet. Här på centrallagret är det som att vara en del av en stor famij, det är kul att mötas av alla glada kollegor varje dag! - Elin Sätherberg, Gruppchef Logistik ÖrebroPubliceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
• Plock och pack av varor
• In- och utleveranser
• Truckkörning
• Orderhantering och inventering
• Ordning och reda på lagret
Säkerhet är superviktigt för oss.
Du får en ordentlig introduktion där vi går igenom rutiner, säkerhet och arbetssätt så att du känner dig trygg i jobbet. Vi arbetar strukturerat och ser till att alla har rätt förutsättningar att göra ett bra och säkert jobb varje dag.
Vi erbjuder
• Kollektivavtal
• Ett glatt gäng och högt tempo
• Introduktion och stöd från erfarna kollegor
• Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren
Vi söker dig som
• Är noggrann, pålitlig, tar initiativ och gillar att arbeta i team
• Uppskattar ett arbete med varierande uppgifter och tempo.
• Gärna har erfarenhet av lagerarbete
• Kan jobba under sommaren med start gärna i maj
• Behärskar svenska i tal och skrift
• TruckkortSå ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV, svara på frågorna och några rader om dig själv senast den 26 mars. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan annonstiden gått ut.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Daniel Allmyr på daniel.allmyr@sonepar.se
eller Mathias Karlsson på mathias.karlsson@sonepar.se
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sonepar Sverige AB är en del av Sonepar-koncernen som idag är världens största och ledande elgrossist. Vi marknadsför och säljer elmateriel och systemlösningar till en bred och diversifierad kundbas inom teknikområdena kraft/automation, tele/data, säkerhet, belysning och industriförnödenheter.
Besök gärna våra hemsidor: www.sonepar.se
, www.cardi.se
samt www.sonepar.com,
där finner du mer information om vår verksamhet och koncern. Ersättning
Månadsvis, timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sonepar Sverige AB
(org.nr 556014-8412) Arbetsplats
Elektroskandia Sverige AB Jobbnummer
9792045