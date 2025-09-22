Vi söker personal till vår kund i Göteborg
Vi på AOassistans söker nu dig som vill arbeta som timvikarie vid behov hos vår kund i Göteborg.
Vår kund är en man på 58 år som bor i Göteborg, han har MS sedan många år tillbaka. Han behöver hjälp med allt i sin vardag.
Hos våran kund jobbar du som timanställd efter dialog med arbetsledaren, schema tiderna är alla på ett dygn.
Han gillar att vara ute mycket på dagarna, en hel del ute i naturen, går gärna på café, går på bio och gillar att resa.
Vår kund önskar att du som söker jobb ska var glad, positiv och var flexibel.
Skicka in en ansökan så berättar vår kund mer om sig och sin vardag. Så ansöker du
