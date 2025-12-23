Vi söker Personal till VA -Driften (ledningsnät)
Stenungsunds kommun / Driftmaskinistjobb / Stenungsund Visa alla driftmaskinistjobb i Stenungsund
2025-12-23
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Stenungsund är i ett spännande skede med utveckling av centrum, byggnation av nya bostäder och verksamhetsområden. Kommunens driftenhet står inför en period av utveckling, vi har satt höga mål för att kunna leverera säkra och farbara vägar samt god leveranssäkerhet av vårt vatten för att skapa trygghet och förtroende hos invånarna. Vi har förutsättningarna, men behöver fylla på med ytterligare kompetent personal och ser fram emot din ansökan.
Vi ansvarar för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsnät - en samhällsviktig funktion som påverkar alla invånare, varje dag. Vår verksamhet är inne i en utvecklingsfas där vi arbetar för att stärka samverkan mellan olika roller och skapa ännu bättre strukturer för planering och genomförande.
Vattnet är vårt viktigaste livsmedel, och vi arbetar med stolthet för att säkerställa att varje invånare har tillgång till rent och säkert vatten. Vi har också ett starkt fokus på hållbarhet och framtidens VA-lösningar, där vi ständigt söker nya sätt att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag? Hos oss blir du en del av ett team som ansvarar för att säkra funktionen på kommunens vatten- och avloppsnät. Du får arbeta med varierande uppgifter, utveckla din kompetens och bidra till en verksamhet som är avgörande för både människor och miljö.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som en del av VA-driften arbetar du med förbyggande och avhjälpande underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningar. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar allt från akuta insatser vid läckor, till planerade underhållsarbeten och installationer.
Till skillnad från många andra anläggningsarbeten kräver arbetet inom kommunalt VA att du inte bara är praktiskt skicklig, utan också har förmåga att dokumentera och söka information i våra lednings- och dokumentationssystem. Du behöver kunna ta fram rätt underlag inför ett arbete, exempelvis vilka ventiler som ska stängas och om det finns driftnoteringar, samt efter utfört arbete registrera inmätningar, driftnoteringar och bilder. Detta är en viktig del för att avlasta arbetsledaren och säkerställa kvalitet i vår drift. Du kommer att arbeta nära vår arbetsledare och övrig driftpersonal, oftast ute i fält där arbetet sker.
Schemalagd beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten efter att arbetsgivaren bedömt det som lämpligt.Kvalifikationer
Vi ser att du har relevant utblidning inom drift/anläggning/underhållarbete inom VA eller liknande. Du har erfarenhet av VA-arbete, anläggning eller annan teknisk verksamhet och som trivs med att arbeta praktiskt ute i fält. Du är strukturerad, följer rutiner och har grundläggande datorkunskap samt vana att arbeta i digitala system för dokumentation och informationssökning.
Du är lösningsorienterad och kan hantera både planerade uppgifter och akuta insatser. Har du erfarenhet av maskiner, svetsning eller rörläggning ser vi det som meriterande. Även god IT-vara är meriterande.
För tjänsten krävs att du har god förmåga att både arbeta självständigt och i nära samarbete med övriga medarbetare. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs B-körkort.
Hos oss får du ett samhällsviktigt arbete med stor variation och goda möjligheter att utvecklas. Vi satsar på kompetensutveckling och erbjuder utbildning inom VA-teknik, samtidigt som du har en trygg anställning med förmåner enligt kommunens avtal.
Du blir en del av ett team med stark vilja att lyckas, där vi tillsammans bygger en kultur präglad av samarbete, kvalitet och stolthet. Framför oss ligger en spännande utvecklingsresa inom krisberedskap, vi arbetar med att utveckla rutiner, investera i materiel och öva personalen för att möta samhällets och vår anläggnings behov vid större allvarliga händelser eller i värsta fall krig.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Enhetschef Infrastruktur
Jonathan Nylén jonathan.nylen@stenungsund.se 0303-730313 Jobbnummer
9661923